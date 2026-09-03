Mirada Infinita | Jennyfer Salvo

En ‘Mirada Infinita’, Juan Manuel Astorga sostuvo una conversación en profundidad con la presidenta de “Santiago Innova”, Jennyfer Salvo sobre longevidad, innovación, inteligencia artificial y los cambios sociales que enfrenta Chile en una era marcada por la desconfianza y la hiperconectividad.

Durante la entrevista, la también periodista reflexionó sobre cómo el envejecimiento de la población está transformando las ciudades, el trabajo y las relaciones humanas, además de abordar el impacto de la IA, las fake news y la crisis de confianza en la sociedad actual.