Mirada Infinita | Jeanette von Wolfersdorff

En conversación con Mirada Infinita, la economista Jeanette von Wolfersdorff abordó los desafíos estructurales de los sistemas económicos y democráticos en un contexto global cada vez más complejo.

En esa línea, la economista advierte que los sistemas económicos actuales no funcionan como mercados plenamente competitivos, sino como estructuras altamente interrelacionadas entre grandes empresas, bancos e inversionistas.