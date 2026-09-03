Mirada Infinita | Ernesto Ottone

En Mirada Infinita, el sociólogo Ernesto Ottone analizó la crisis de identidad de la izquierda chilena, el avance de los extremos y la “neblina” política que, a su juicio, está empujando al país hacia una preocupante parálisis.

En esa línea, cuestionó el enfoque del Plan de Reconstrucción Nacional, calificando al Gobierno de doctrinario, y advirtió sobre la falta de apertura al debate político, enfatizando que en democracia “siempre hay otra opción”, incluso frente a propuestas que se presentan como únicas e ineludibles.