Mirada Infinita | Andrés Zaldívar

En ‘Mirada Infinita’, Juan Manuel Astorga sostuvo una conversación en profundidad con el exministro de hacienda Andrés Zaldívar sobre la crisis de los partidos políticos, la polarización y las dificultades para alcanzar acuerdos en la política chilena actual.

En esa línea, el también abogado abordó la tramitación del Plan de Reconstrucción impulsado por el Gobierno, afimando que “las negociaciones no se pueden hacer en la plaza pública” y que “el país no puede funcionar sin acuerdos”.