Mirada Infinita | Paolo Bortolameolli

Paolo Bortolameolli explicó en Mirada Infinita cuál es el verdadero rol de un director de orquesta y por qué su trabajo va mucho más allá de mover una batuta.

“Sin la orquesta somos payasos con un palito”, dijo el director chileno, al describir cómo su labor consiste en unir sonidos, coordinar a decenas de músicos y mantener a la orquesta funcionando como un solo cuerpo.

Una conversación sobre música, liderazgo y el trabajo colectivo detrás de una sinfonía que puedes revisar en nuestro canal de Youtube y en Infinita.cl.