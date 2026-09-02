Mirada Infinita | Genaro Arriagada

En Mirada Infinita, Juan Manuel Astorga conversó en profundidad con el abogado y exministro Genaro Arriagada, quien reflexionó sobre el rol de los partidos políticos en la democracia actual y su debilitamiento en el escenario contemporáneo.

En esa línea, dejó una frase que resume su diagnóstico sobre el momento político: “La política sin partidos siempre es muy decadente.”

Una conversación sobre liderazgo, instituciones y los cambios que han transformado la forma de hacer política en Chile y el mundo.