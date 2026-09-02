Mirada Infinita | Carmen Gloria Larenas

En Mirada Infinita, Juan Manuel Astorga conversó en profundidad con la directora del Teatro Municipal de Santiago, Carmen Gloria Larenas, sobre el estado actual de la cultura en nuestro país.

En ese contexto, la gestora cultural reflexionó sobre el trato que recibe el talento en Chile, señalando que, en muchos casos, los creadores y artistas no encuentran suficientes oportunidades para desarrollarse, lo que los lleva a buscar nuevos horizontes fuera del país como única alternativa para continuar con sus carreras.