En un nuevo capítulo de Más Que Un Pitch conocimos la historia de Francesco Vannucci, fundador de Brunapoli, la pizzería que llegó a Chile para traer la auténtica tradición de la pizza napolitana.

Inspirado por sus raíces italianas y por los recuerdos de su abuela panadera, Francesco transformó su pasión por la gastronomía en un emprendimiento que hoy cuenta con cuatro locales y reconocimiento internacional, posicionándose entre las mejores pizzerías de Latinoamérica y del mundo