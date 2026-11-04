Más Que Un Pitch | Montenegro

En un nuevo capítulo de Más que un Pitch, conversamos con Max Del Real, empresario gastronómico y dueño de restaurantes como Miraolas y Montenegro, sobre su trayectoria en la industria, los desafíos de emprender y las claves para construir un negocio exitoso.

En la conversación, abordó la importancia de formar buenos equipos, seleccionar a las personas adecuadas y trabajar con pasión. Además, compartió su visión sobre la gastronomía, la experiencia de crear Montenegro y su apuesta por ofrecer alta gastronomía a precios razonables.