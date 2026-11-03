Más Que Un Pitch | Señor K

¿Tomar una marca que estaba en problemas y convertirla en un negocio en crecimiento? Esa fue la apuesta de Sebastian Gehrkue con Señor K. En un nuevo capítulo de Más que un Pitch, conversamos con el empresario sobre su trayectoria en el mundo de los negocios, cómo llegó a adquirir la marca de café y el proceso de reestructuración que permitió impulsar su crecimiento. Hoy, Señor K pasó de tostar cerca de 3 toneladas de café al mes a producir 22 toneladas, en un mercado donde el café de especialidad gana cada vez más terreno.