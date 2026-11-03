Más Que Un Pitch | Fast Clinic

En un nuevo capítulo de MAS Que Un Pitch, conocimos la historia de Juan Pedro Rojas, fundador de Fast Clinic, un innovador proyecto que busca acercar la salud a las personas a través de centros médicos ubicados en estaciones de Metro.

Con una propuesta que combina accesibilidad, rapidez y prevención, Fast Clinic busca transformar la manera en que las personas acceden a prestaciones de salud, permitiéndoles realizarse exámenes y consultas médicas sin desviarse demasiado de sus trayectos cotidianos.