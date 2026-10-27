Más Que Un Pitch | Ecoterra

En MAS Que Un Pitch, conocimos la historia de Pablo Albarrán, fundador de Ecoterra, sobre los desafíos de emprender, los errores que casi comprometen el futuro de su negocio y el camino para construir una empresa que apuesta por la alimentación saludable y sostenible. Desde sus comienzos vendiendo huevos de gallinas libres hasta su expansión internacional, Albarrán reveló cómo enfrentó las dificultades financieras, aprendió de sus decisiones y logró dar vuelta los números de la compañía.