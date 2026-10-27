Más Que Un Pitch | Club Reale

En un nuevo capítulo de MAS Que Un Pitch, conocimos la historia de Marcela Fuentes y Daniel González, fundadores de Club Reale, un emprendimiento que busca revolucionar la experiencia de los cócteles sin alcohol.

Lo que comenzó como un proyecto doméstico terminó convirtiéndose en un negocio que debió enfrentar múltiples dificultades: problemas con proveedores, etiquetas, cajas y desafíos propios de emprender. Pero cada obstáculo se transformó en un aprendizaje para seguir creciendo.

Hoy, Club Reale apuesta por los mocktails: cócteles listos para tomar, sin alcohol y que buscan replicar la experiencia de la coctelería tradicional.