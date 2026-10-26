Más Que Un Pitch | My Nipp

En Más que un Pitch, Beatriz Palma, fundadora de My Nipp, contó cómo una experiencia personal y años de trabajo en maquillaje y micropigmentación la llevaron a desarrollar una alternativa para mujeres que han pasado por una mastectomía.

A partir de escuchar sus necesidades y entender que no todas podían o querían recurrir a un tatuaje reconstructivo, creó prótesis externas de pezón hiperrealistas, buscando algo fundamental: que pudieran volver a sentirse, verse y reconocerse frente al espejo.