Más que un Pitch 26 de Agosto del 2025
¿Será capaz Perfect Choice de sortear este obstáculo y consolidarse en el extranjero? La historia de cómo una marca nacida en Chile desafía a gigantes globales y lucha por abrirse camino en las góndolas del mundo, descúbrela en Más que un Pitch, disponible en Spotify, YouTube e Infinita.cl
{"multiple":false,"videos":[{"key":"yighQv3zgei","duration":"00:59:06","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/351d1edbc2957f422927b05663f4e992.mp4"}]}