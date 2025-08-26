Más Que Un Pitch

Más que un Pitch 25 de Agosto del 2025


¿Cómo fue que una ingeniera, tras un accidente que la dejó postrada, se convirtió en referente del té en Chile y ahora lleva sus productos a Walmart Centroamérica? Descúbrelo en Más Que Un Pitch, disponible en Spotify y de lunes a viernes de 17:00 a 18:00 horas por el 100.1 FM e Infinita.cl.