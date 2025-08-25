Más que un Pitch 22 de Agosto del 2025

¿Cómo fue que un joven que aprendió a trabajar el calzado en tiempos de bonanza industrial se convirtió en el diseñador de los zapatos de los más famosos de Chile y custodio de un barrio patrimonial? Descúbrelo en ‘Más Que Un Pitch’, disponible en Spotify y de lunes a viernes de 17:00 a 18:00 horas por el 100.1 FM e Infinita.cl.