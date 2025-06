Más que un Pitch 17 de junio del 2025

Andrea Ruiz-Tagle no estaba buscando emprender. Pero un día, entre conversaciones de amigos y preocupaciones de crianza, escuchó a una madre británica —Charlotte Horsey— contar una historia simple pero poderosa: no encontraba compotas orgánicas para sus hijos en ningún supermercado de Santiago. El relato le hizo clic. Y sin pensarlo demasiado, se sumó a una misión que terminaría cambiando no solo su vida, sino la alimentación infantil en todo un país.