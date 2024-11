Lo que faltaba 29 de Octubre del 2024

En una nueva edición de Lo que Faltaba, analizamos lo que ha marcado la contigencia nacional. En la entrevista de los martes: Gustavo Benavente, jefe de bancada de diputados de la UDI y allanamiento al diputado Lavín: “Lo he llamado y no me ha contestado”. Finalmente un completo análisis político con nuestros panelistas Mauricio Morales y Rodrigo Sánchez.