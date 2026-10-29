Algo Diferente | Liba Company: innovación chilena en probióticos para personas y mascotas

En Algo Diferente con BCI, conversamos con Catalina Garrido, cofundadora y directora técnica de Liba Company, sobre la evolución de esta empresa biotecnológica chilena, sus líneas de probióticos para personas y mascotas, y su expansión a mercados internacionales.

Garrido abordó el aporte de BCI y Mujeres Empresarias a través de Scale W, programa que ganó en 2026 entre más de 1.100 postulantes, y explicó cómo la mentoría financiera y una gira de negocios en Miami contribuirán a sus próximos desafíos de crecimiento.

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