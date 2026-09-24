Algo Diferente | Andesland: la pyme que busca democratizar la ropa técnica de montaña

En ¿Qué Hay de Nuevo?, conversamos con Lucy Chen, socia de Andesland, y Jaime Meza, gerente Comercial de Leasing de BCI, sobre el crecimiento de esta marca chilena de ropa técnica de montaña y las alternativas de financiamiento para las pymes.

Durante la entrevista, abordaron la historia de Andesland, su estrategia para ofrecer productos de calidad a precios más accesibles y sus planes de expansión a nivel nacional. Además, conversaron sobre el rol de BCI en el crecimiento de la empresa y las soluciones financieras que acompañan a las pymes en sus distintas etapas.

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