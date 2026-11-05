Algo Diferente | Camiones eléctricos: una nueva apuesta por el transporte sostenible en Chile

En ¿Qué Hay de Nuevo?, conversamos con Henry Castro, de Servicios Logísticos CCCS, y Jaime Meza, gerente comercial Leasing de BCI, sobre el avance de la electromovilidad en el transporte de carga y la incorporación de un camión eléctrico con 700 kilómetros de autonomía.

Durante la entrevista, abordamos los desafíos de infraestructura, costos y autonomía que enfrentan las empresas para adoptar estas tecnologías, además del papel de BCI en el financiamiento de proyectos sostenibles a través de su producto Leasing Verde.

Revive la conversación aquí.