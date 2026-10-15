Título: Algo Diferente | Yapp Chile: tecnología para reducir el gasto en medicamentos
En la sección Algo Diferente BCI de ¿Qué Hay de Nuevo?, conversamos con María Belén Guevara, cofundadora de Yapp Chile, sobre cómo su plataforma permite acceder a descuentos en medicamentos a través de una red de farmacias y alianzas con aseguradoras y laboratorios.
La emprendedora destacó el acompañamiento de BCI en el crecimiento de la startup y abordó sus planes de expansión hacia Perú y Costa Rica, además de nuevas soluciones para farmacias veterinarias y hospitales públicos.
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