Algo Diferente | Subsidio al dividendo amplía el acceso a viviendas nuevas de hasta 6.000 UF

En ¿Qué Hay de Nuevo?, conversamos con Fabián Riquelme, jefe de Crédito Hipotecario de Bci, sobre el nuevo subsidio al dividendo y las alternativas que abre para quienes buscan acceder a una vivienda nueva.

Durante la entrevista, abordó la ampliación del beneficio de 4.000 a 6.000 UF, los 30 mil nuevos cupos y la rebaja de la tasa de interés. Además, explicó los requisitos para acceder, la posibilidad de complementar renta entre personas sin vínculo legal y las herramientas de Bci para simular y gestionar un crédito hipotecario.

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