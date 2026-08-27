Algo Diferente | Unibag: innovación y sostenibilidad para transformar el mercado de los empaques

En ¿Qué Hay de Nuevo?, Constanza Santa María conversó con Adela Rogers, gerente de Marketing y Sostenibilidad de Unibag, y Violeta Gaete, de Segmentos Pyme de Bci, sobre la evolución de esta empresa chilena dedicada al desarrollo de empaques reutilizables y soluciones para distintas industrias.

Durante la entrevista abordaron la historia de Unibag, su proceso de innovación tras la Ley de Bolsas Plásticas, el desarrollo de nuevos materiales y soluciones para impulsar la reutilización. Además, conversaron sobre los desafíos financieros de una empresa que importa insumos, trabaja con proveedores internacionales y cómo el acompañamiento de Bci ha sido clave para gestionar su operación y crecimiento.

Revive la conversación aquí.