Algo Diferente | Ruta Triple Impacto: el programa que impulsa la sostenibilidad de las pymes

En ¿Qué Hay de Nuevo?, conversamos con Raymundo Valdés Eskenazi, líder de Marketing de Sistema B, y Violeta Gaete, estratega de Segmentos PyME de Bci, sobre la importancia de incorporar la sostenibilidad como una ventaja competitiva para las pequeñas y medianas empresas.

Durante la entrevista abordaron qué significa obtener la certificación Empresa B, los beneficios que puede generar para las pymes y los detalles de Ruta Triple Impacto, un programa gratuito impulsado por Sistema B y Bci que entrega acompañamiento para diagnosticar, fortalecer y avanzar en el camino hacia una gestión con impacto social, ambiental y económico.

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