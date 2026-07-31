Algo Diferente | Tecnología para optimizar los pagos y cobranzas de las pymes

En ¿Qué Hay de Nuevo?, conversamos con Magdalena Leiva, jefa de Cash Management de BCI, y Félix Said, cofundador de Duemint, sobre cómo la tecnología y la colaboración entre la banca y las fintech están transformando la gestión financiera de las pymes.

Durante la entrevista abordaron cómo la automatización de pagos, cobranzas y conciliación bancaria permite optimizar el flujo de caja, reducir la carga operativa y facilitar el crecimiento de los emprendimientos. Además, explicaron el rol de la inteligencia artificial, la importancia de la asesoría especializada y las soluciones que Bci y Duemint ofrecen para impulsar la digitalización de las empresas.

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