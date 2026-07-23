Algo Diferente | Cómo proteger a las pymes de la volatilidad del dólar con herramientas financieras

En ¿Qué Hay de Nuevo?, conversamos con Andrés Schoemaker, fundador de Megabyte Store, y Francisco Urrutia, gerente de Mesa de Dinero para Grandes Empresas y Empresarios de Bci, sobre cómo las pymes pueden enfrentar la volatilidad del dólar y gestionar el riesgo cambiario.

Durante la entrevista abordaron el impacto que tienen las fluctuaciones del tipo de cambio en las empresas importadoras, las herramientas financieras disponibles para proteger su rentabilidad y la importancia de contar con asesoría especializada. Además, explicaron cómo soluciones digitales, como la app de Mesa de Dinero de Bci, permiten cotizar, cerrar y autorizar operaciones de divisas de manera ágil y segura, acompañando el crecimiento de las pymes.

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