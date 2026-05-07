Algo Diferente | Gonzalo Soto de BCI y la importancia de apoyar a las pymes
En Qué Hay de Nuevo, conversamos con Gonzalo Soto, lider de emprendimiento, proyectos y ecosistema Pyme BCI, sobre la evolución del banco en su apoyo al ecosistema emprendedor, a través de programas como BCI Nace y BCI Scaleup, enfocados en el financiamiento, acompañamiento y escalamiento de startups y pymes.
Durante la entrevista, abordaron los desafíos de acceso a capital, la articulación con actores como CORFO y el impacto de herramientas como la digitalización, la inteligencia artificial y la internacionalización en el desarrollo de nuevos negocios.
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