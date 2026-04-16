Algo Diferente | Suncast, revolucionando a la industria de energías renovables

Una empresa chilena centrada en desarrollar tecnología para impulsar la transición energética, proporcionando soluciones digitales de vanguardia. Eso es Suncast, creada por Constanza Levicán en 2017 y posicionada como un agente de cambio en la industria, usando soluciones de Inteligencia Artificial para predecir el comportamiento del sol y el viento y aplicarlo a mejorar los resultados de captura de energías renovables.

Suncast es una de las firmas apoyadas por el programa ScaleUp W de BCI, y Levicán protagonizó el segmento ‘Algo Diferente’ de nuestro programa ‘Qué Hay De Nuevo’ junto a Coni Santa María.

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