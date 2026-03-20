Algo Diferente | NOMADE Foodtech: innovación chilena que apuesta por transformar la industria alimentaria
En Qué hay de Nuevo, continuamos profundizando en el ecosistema de emprendimiento tras lo abordado la semana pasada sobre el Programa Volcanes 2025, iniciativa impulsada junto a Ketrawa y Bci para potenciar startups en etapa temprana.
En esta oportunidad, conversaremos con Rodrigo Covarrubias, fundador de NOMADE Foodtech, emprendimiento que formó parte de esta aceleradora y que está desarrollando soluciones innovadoras en la industria alimentaria. Con él revisaremos su origen, modelo de negocio, los apoyos que ha recibido y los desafíos que proyecta para este 2026, además de su experiencia en el programa y el rol del financiamiento y acompañamiento en el crecimiento de su proyecto.