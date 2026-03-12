Algo Diferente | Programa Volcanes 2026 abre convocatoria para impulsar nuevos emprendimientos regionales
El Programa Volcanes 2026, impulsado por Bci junto a Ketrawa, abrió su convocatoria para una nueva generación de emprendimientos innovadores en etapas iniciales. La iniciativa busca potenciar ideas con alto impacto desde la región de Los Lagos, combinando incubación, mentorías y redes de contacto para ayudar a startups a desarrollar soluciones con proyección nacional e internacional.
En conversación con la radio, Gonzalo Soto, líder de emprendimiento, proyectos y ecosistema de Bci, y María José Urrutia, gerente general de Ketrawa, destacaron que el programa busca demostrar el potencial innovador de las regiones y fortalecer el ecosistema emprendedor. La convocatoria estará abierta hasta el 25 de marzo, invitando a emprendedores de ciudades como Puerto Montt, Frutillar o Castro a postular y ser parte de esta red de apoyo y crecimiento.