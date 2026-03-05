Algo Diferente | Enfusión impulsa su crecimiento con apoyo de BCI y proyecta expansión a nuevos mercados

En 2017, Daniela Campillay vivió un giro inesperado en su vida. Un accidente la obligó a permanecer seis meses en cama, inmóvil. Durante ese tiempo comenzó a experimentar con mezclas de té, infusiones y hierbas medicinales, lo que inicialmente fue un pasatiempo, pero que pronto despertó el interés de familiares y amigos. Así nació Enfusion, proyecto que más tarde la llevó a certificarse como Sommelier de Té y a desarrollar una línea de productos enfocada en acompañar distintas etapas de la salud femenina, como la menstruación, el embarazo y la menopausia.