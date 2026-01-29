Algo Diferente | Bci y su apuesta por el futuro de las pymes y el emprendimiento en Chile

Bci ha desarrollado una estrategia integral para apoyar a pymes, emprendedores y startups, entendiendo que son un motor clave de la innovación y el crecimiento económico del país. A partir de las distintas etapas de desarrollo, el banco ofrece soluciones financieras y asesoría especializada, adaptadas a las necesidades específicas de cada tipo de empresa.

De cara a 2026, sus focos estratégicos están puestos en fortalecer la digitalización, mejorar el acceso a capital de trabajo, impulsar la sostenibilidad y apoyar la internacionalización. En ese contexto, destacan iniciativas como la apertura de nuevos espacios físicos de colaboración —como el Centro Nace en el MUT, regiones y Miami— pensados para conectar emprendedores con partners y oportunidades de negocio.

Uno de los hitos más relevantes es el desafío de los millones destinados a startups y scaleups, orientado a facilitar financiamiento oportuno y acelerar el crecimiento de proyectos con alto potencial. Todo esto se articula a través de una plataforma que entrega contenido, formación y redes estratégicas, con el objetivo de hacer a las pymes más competitivas en una economía digital y en constante cambio.