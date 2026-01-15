Algo Diferente | BondUp: La Red Social creada para las personas mayores
La soledad en los adultos mayores es un problema creciente en Chile: más de medio millón vive solo y un tercio no tiene amigos, según el Observatorio del Envejecimiento UC-Confuturo. Esta falta de redes impacta directamente en su bienestar emocional y calidad de vida, en un país donde la población mayor de 60 años se ha duplicado en las últimas décadas y seguirá creciendo con fuerza hacia 2030.
Frente a este escenario surge BondUP, la primera red social para personas mayores de 55 años en Latinoamérica, creada por Michelle Schnitzer a partir de una experiencia personal. La plataforma busca combatir la soledad facilitando la conexión entre personas con intereses comunes y promoviendo encuentros presenciales a través de panoramas, talleres y actividades autogestionadas. Con más de 5 mil usuarios activos, BondUP combina comunidad, entretenimiento y acceso a servicios de salud y bienestar, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y promover una vejez activa, social y acompañada.
