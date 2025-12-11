Algo Diferente | Unlearni, la clave en la transformación digital

La transformación digital no es una opción, es una necesidad estratégica. Por eso nace Unlearni, una Scaleup que permite acelerar este proceso y se ha consolidado como una verdadera escuela en negocios digitales con +170 profesionales de prestigio y 20 años de trayectoria trabajando con corporativos y startups

Este emprendimiento es parte de la Banca Nace Scaleup del BCI. Pere Palés, cofundador y CEO de Unlearni, nos explicó la importancia de su trabajo en ‘Algo Diferente’ del Qué Hay De Nuevo.