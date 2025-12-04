Algo Diferente | ¿Qué es una mesa de dinero?

Una Mesa de Dinero del Banco Bci es el área encargada de gestionar las operaciones financieras clave del banco y de sus clientes empresariales, especialmente en materia de divisas y liquidez. Su función principal es realizar transacciones de compra y venta de moneda extranjera de manera segura y eficiente, ya sea a través de plataformas automáticas en línea o mediante operadores especializados que acompañan a exportadores e importadores en sus necesidades cambiarias.

Además, esta mesa administra la liquidez del banco, operando con distintos instrumentos financieros que permiten generar valor y responder adecuadamente a los movimientos del mercado. También participa en operaciones más complejas, como derivados y financiamientos estructurados, ofreciendo soluciones a medida para cada empresa.

Otro de sus pilares es la asesoría especializada. En momentos de alta volatilidad, las empresas pueden acceder a acompañamiento profesional para tomar decisiones informadas sobre sus operaciones cambiarias. La Mesa de Dinero también facilita pagos y recepciones de divisas a nivel internacional, incluso para clientes que no poseen cuenta corriente en la moneda involucrada.

Finalmente, ofrece contratos de cobertura como los forwards, herramientas que permiten fijar un tipo de cambio futuro y protegerse de variaciones inesperadas, entregando estabilidad y previsibilidad a las empresas en sus operaciones internacionales.