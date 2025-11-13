Algo Diferente | EtM Day 2025: Vuelve el encuentro que una emprendedores, empresarios y grandes ideas

Tras sus exitosas versiones previas, el EtM Day vuelve a aterrizar en el Parque Bicentenario de Vitacura este 20, 21 y 22 de noviembre. Miles de emprendedores, startups, corporativos y aliados estratégicos se reunirán en un solo lugar para transformar ideas en acción, tendiendo puentes entre disciplinas para construir los negocios del futuro.

Infinita será parte de este encuentro fundamental, como también BCI, por lo que hoy hablamos en ‘Algo Diferente’ del ‘Qué Hay De Nuevo‘ con Héctor Silva, gerente de segmentos Pyme del BCI, para adelantar por qué si tienes un emprendimiento o tan solo una idea, asistir al EtM Day puede ayudarte a hacer las conexiones que cambiarán tu vida.