Algo Diferente | El Ciclo de Vida de las Pymes

En Algo Diferente, Héctor Silva, Gerente de Segmento y Estrategia Pyme de Bci, explicó cómo el banco acompaña a las pequeñas y medianas empresas en todas sus etapas de crecimiento. Destacó que Bci mantiene vivo su ADN fundacional de apoyar a los emprendedores, desde quienes recién inician con la Cuenta Digital Pyme, hasta startups con modelos innovadores a través de Banca Nace, y Pymes tradicionales y medianas con soluciones adaptadas a sus necesidades diarias y de internacionalización.

Silva resaltó el rol del ejecutivo como socio estratégico y la importancia de la digitalización, que permite gestionar pagos, créditos y otros servicios desde cualquier lugar. La filosofía del banco es acompañar a las Pymes desde su nacimiento hasta su consolidación, creciendo junto a ellas y contribuyendo al desarrollo del país.