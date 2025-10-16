Algo Diferente | Se viene el EtMday este 20, 21 y 22 de noviembre

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Gonzalo Soto, líder de Emprendimiento, Proyectos y Ecosistema Pyme BCI, y Nicolás Uranga, director ejecutivo de Emprende Tu Mente (ETM).

Bci reafirma su rol como banco de los emprendedores, con más de 87 años apoyando a pymes, startups y scaleups en Chile. A través de su banca Nace, impulsa el financiamiento y la inclusión financiera, alcanzando más de 50 mil pymes bancarizadas con soluciones 100% digitales.

Para 2025, el banco proyecta US$100 millones en financiamiento a emprendimientos, con un 35% destinado a mujeres, casi el triple del promedio de la industria. Además, junto a Emprende Tu Mente (EtM), Bci participará nuevamente como sponsor principal del EtMday, ofreciendo mentorías gratuitas y celebrando los 18 años de su banca Nace.

En paralelo, prepara nuevos proyectos: un hub de emprendimiento en el MUT, zonas Nace Conecta en regiones y un plan de internacionalización con foco en Miami, consolidando su apoyo al ecosistema emprendedor chileno.