Algo Diferente | TEDx Frutillar 2025: Bci impulsa la conversación sobre innovación y emprendimiento

En Qué Hay De Nuevo conversamos con Catalina Boetsch, coorganizadora de TEDxFrutillar, María José Urrutia, Gerenta General de Ketrawa, y Gonzalo Soto, Líder de Emprendimiento, Proyectos y Ecosistema Bci, sobre la nueva edición de TEDx Frutillar 2025.

En la entrevista abordaron cómo este evento se ha consolidado como un espacio de reflexión e ideas desde el sur de Chile, el rol que cumple Bci como aliado estratégico en su desarrollo, y las novedades que traerán los charlistas de este año, además de las iniciativas que se proyectan para seguir impulsando el emprendimiento regional de cara al 2026.