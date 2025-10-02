Algo Diferente | Bci impulsa a las PyMEs de Comercio Exterior con soluciones digitales y personalizadas

Bci ha reforzado su compromiso con las PyMEs de Comercio Exterior, posicionándose no solo como un proveedor financiero, sino como un aliado estratégico que entiende sus ciclos de negocio y ofrece soluciones adaptadas a cada necesidad. Su propuesta de valor se basa en la cercanía, la gestión proactiva de riesgos —particularmente frente a la volatilidad del tipo de cambio— y una cobertura integral que va desde el financiamiento de importadores y exportadores hasta pagos, cobranzas internacionales y coberturas de divisas.

La digitalización ha sido clave en esta estrategia. Bci se convirtió en pionero al permitir la compra y venta de divisas directamente desde la App PyME, eliminando trámites presenciales y entregando mayor flexibilidad. A esto se suma la reciente Cuenta Monex Digital, que permite abrir y gestionar una cuenta en dólares o euros en tres pasos, de forma inmediata y sin costo de mantención, además de ofrecer tarifas preferenciales en transferencias internacionales.

Este producto busca ser el punto de partida para que las pequeñas y medianas empresas inicien o fortalezcan su camino hacia la internacionalización, con una gestión más simple y rentable.

De cara al futuro, Bci proyecta potenciar aún más su App PyME, optimizando las transferencias en moneda extranjera y desarrollando una oferta hiperpersonalizada de divisas, capaz de anticiparse a las necesidades de cobertura de riesgo de cada empresa.