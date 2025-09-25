Algo Diferente | Bci impulsa la digitalización de las Pymes

Bci ha consolidado su estrategia digital para Pymes a través de un sitio web y una App creados especialmente para este segmento, con más de 90 mil clientes y altos niveles de satisfacción. La apuesta ha sido ofrecer agilidad y simplicidad, digitalizando toda la cadena de valor: desde la apertura de cuentas y transferencias hasta financiamiento, boletas, factoring y comercio exterior, todo 100% en línea.

Los servicios de Everyday Banking permiten operar el día a día con facilidad, mientras que el acceso inmediato a créditos y productos críticos asegura soluciones rápidas para los negocios. De aquí a fin de año, se sumarán nuevas funcionalidades como gestión de cartolas, pagos y tarjetas, además de más opciones de financiamiento.

El futuro apunta al open banking, que integrará la información financiera de las Pymes con sus propias plataformas de contabilidad, facturación y gestión. El objetivo: que Bci no sea solo un banco, sino un socio digital que entregue control, rapidez e inteligencia a la toma de decisiones.