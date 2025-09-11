Algo Diferente | Pyme Sostenible, la ventaja estratégica de los emprendimientos

Bci se encuentra lanzando su nuevo programa Pyme Sostenible, que busca acompañar a las pymes en cualquier estado de avance en su camino de sostenibilidad para hacerlo una ventaja estratégica, con soluciones de acompañamiento junto a sus partners. Está destinado a todas las Pymes, tanto clientes como no clientes interesadas en medir, evaluar y gestionar su triple impacto, mejorar su desempeño, evaluar riesgos, adelantarse a los requerimientos de sus clientes grandes empresas, mejorar su reputación y generar nuevos negocios.

La convocatoria, que se extiende hasta el 20 de septiembre, y llama a todas las empresas que estén interesadas en incorporar la sostenibilidad, que además permite credibilidad y diferenciación y cceso a nuevos mercados y financiamiento.

Para explorar esta modalidad, en ‘Algo Diferente’ del ‘Qué Hay De Nuevo’ recibimos nuevamente a Florencia Mesa, directora ejecutiva de Climatech Chile.