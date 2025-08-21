Algo Diferente | Granolín, comida saludable de verdad

Cuando Flavia Torrent vivió en Australia, descubrió el poder que tiene la comida saludable en tu organismo. Optando por ingredientes y productos naturales pudo superar dolores corporales que la habían perseguido históricamente, pero cuando volvió a Chile, descubrió para su horror que aquí no había acceso a la clase de alimentos que tanto la ayudaron en Oceanía.

Por eso, decidió armar su propia revolución: Granola saludable, orgánica, sin azúcares añadidas ni sodios asociados a los cereales que se venden en los supermercados. Partió horneando en su casa y vendiéndole a sus amigos, pero hoy en día su empresa Granolín exporta productos hacia Dubai y a Estados Unidos.

El apoyo de BCI a través de su Banca Nace, y su plan cuenta corriente, capital trabajo, FOGAPE, programas incubación/aceleración, centro Nace para eventos y espacios de trabajo, fue fundamental para que Granolín pasara de ser un emprendimiento personal a una de las marcas de comida saludable más exitosas del mercado.

En el ‘Algo Diferente’ del ‘Qué Hay De Nuevo’ conversamos con Eugenio Gómez-Lobo, Late Co Founder y COO de Granolín, que nos contó sobre la importante expansión de la empresa al mercado internacional.