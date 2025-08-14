Algo Diferente | Encuadrado, gestión administrativa a tu alcance

Encuadrado SPA es una plataforma en línea que ofrece servicios de gestión administrativa para profesionales independientes y pequeños centros médicos. Funciona como una herramienta para agendar citas, gestionar cobros, emitir boletas electrónicas, y administrar otros aspectos de la práctica profesional.

Tomás Aguilera cofundó Encuadrado tras ver las dificultades administrativas enfrentadas por la madre del fundador, una dentista independiente, a la hora de organizar su negocio. El apoyo de BCI, mediante sus soluciones para emprendimientos y Pymes, ha sido fundamental para desarrollarse.

En ‘Algo Diferente’ conversamos con Aguilera y Magdalena Leiva, jefa de Cash Management de BCI, quienes nos contaron cómo su colaboración ha hecho crecer a Encuadrado.