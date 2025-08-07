Algo Diferente | Okarepuestos, baterías, lubricantes y repuestos con sello familiar

Luis Ocas recuerda que, hace 20 años, su empresa se dedicaba principalmente al transporte de pasajeros. Hoy, Okarepuestos es líder en las ventas de baterías automotrices de la zona sur de Santiago y con exitosa presencia en el mercado electrónica, trabajando por incorporar día a día la facilidad de compra y despacho inmediato, además de suministrar diversas opciones a sus clientes.

Okarepuestos es una empresa chilena con valores familiares, dedicada a la comercialización de baterías, lubricantes y repuestos, con cada uno de sus integrantes comprometidos a satisfacer los requerimientos del consumidor final de un servicio óptimo de pedidos y entregas a nivel nacional.

¿Cómo llegaron a dónde están? En ‘Algo Diferente’ del ‘Qué Hay De Nuevo’, Ocas se unió a Consuelo Vitar, líder comercial adquiriente del BCI, para explicar de qué manera el apoyo del banco y sus productos para emprendedores lo ayudaron a expandir el negocio.