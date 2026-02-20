Viaje Infinito: Más allá de las luces de Las Vegas

En una nueva edición de Viaje Infinito, emprendimos rumbo a Las Vegas, pero no a la que brilla bajo los neones y las apuestas, sino a esa que se esconde más allá de las luces. A pocos kilómetros del bullicio del Strip, el desierto de Nevada revela una belleza inesperada: paisajes áridos teñidos de rojo en el Valley of Fire, las imponentes formaciones rocosas del Red Rock Canyon y el impresionante Lago Mead, un oasis azul en medio del árido paisaje.

Viaje Infinito es presentado por Visa.

El mundo es Infinite. Descubre el tuyo con la mejor tarjeta para viajar 💳✨