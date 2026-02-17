Encantos del Biobío: la magia del sur que lo tiene todo

En una nueva edición de Viaje Infinito, emprendimos rumbo a la Octava Región, un destino donde el mar, los bosques y la historia se entrelazan en un paisaje que parece no tener fin. Desde las costas de Tomé y Dichato, donde el aroma a mariscos recién cocidos se mezcla con la brisa del Pacífico, hasta los imponentes Saltos del Laja que rugen entre la vegetación, el Biobío sorprende con su belleza diversa y su energía viva.

En Concepción, el arte y la música laten en cada rincón, mientras que Lota guarda la memoria minera entre túneles y relatos que aún resuenan bajo tierra. Más al sur, la península de Hualpén despliega su costa salvaje y sus senderos que se abren paso entre acantilados y aves marinas.

Cada parada en el Biobío es una invitación a sentir el pulso del sur: sus sabores, su gente y su naturaleza indómita. Porque viajar por esta tierra es descubrir que el infinito, a veces, está más cerca de lo que imaginamos.

