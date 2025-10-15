Cuba: La isla donde el tiempo parece haberse detenido

En una nueva edición de Viaje Infinito, emprendimos rumbo a Cuba, una isla donde el tiempo parece haberse detenido entre autos antiguos, fachadas color pastel y un ritmo que se mueve al compás del son. Desde el bullicio de La Habana Vieja, con sus calles empedradas y su icónica Malecón frente al Caribe, hasta los valles de Viñales, donde el tabaco crece entre montañas rojizas, Cuba invita a recorrerla sin apuro, disfrutando cada sorbo de ron y cada conversación improvisada.